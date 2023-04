Frontbericht des russischen Verteidigungsministeriums, Teil I

Bei Luftangriffen und Artilleriebeschuss am Frontabschnitt Kupjansk wurden ukrainische Einheiten in mehreren Ortschaften im Gebiet Charkow getroffen. Zudem wurden Aktivitäten von zwei Sabotage- und Aufklärungsgruppen im Gebiet Charkow und in der Lugansker Volksrepublik (LVR) unterbunden. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Bis zu 35 ukrainische Soldaten wurden binnen 24 Stunden getötet. Es wurden auch ein Panzer, zwei gepanzerte Kampffahrzeuge, zwei Pkws, zwei selbstfahrende Haubitzen M109 Paladin aus US-Produktion sowie eine Haubitze vom Typ D-20 außer Gefecht gesetzt. Am Frontabschnitt Krasny Liman wurden mehr als 80 ukrainische Armeeangehörige getötet. Zwei gepanzerte Kampffahrzeuge wurden lahmgelegt. Bei aktiven Kampfhandlungen am Frontabschnitt Donezk nahmen die Stoßtruppen drei Viertel im nördlichen, zentralen und südlichen Teil der Stadt Artjomowsk mit Unterstützung durch Luftlandetruppen sowie Einheiten der südlichen Truppengruppierung ein. Dabei führten die Luftstreitkräfte sechs Einsätze durch. Die Artillerieeinheiten absolvierten 63 Einsätze. Hierbei wurden mehr als 290 ukrainische Soldaten und Söldner eliminiert. Außerdem wurden ein Infanterie-Kampffahrzeug, drei gepanzerte Kampffahrzeuge, acht Fahrzeuge, ein Mehrfachraketenwerfer vom Typ Grad, ein M777-Artilleriesystem aus US-Produktion und eine US-Radarerfassungsbatterie AN/TPQ-50 vernichtet." Quelle: RT DE