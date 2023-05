Der russische Geheimdienst hat das Auftauchen englischsprachiger Militärs ohne Abzeichen an einem der Kommandoposten der Streitkräfte der Ukraine in Richtung Kupjansk festgestellt. Dies berichtet Andrei Marotschko, Militärexperte und pensionierter Oberstleutnant der Volksmiliz der Lugansker Volksrepublik. Darüber berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "An einem der geschützten Truppenkontrollpunkte nahe der Ortschaft Kupjansk wurde die Ankunft einer englischsprachigen Delegation in Uniform, aber ohne Abzeichen festgestellt. Die Gruppe wurde von gut ausgerüsteten Wachen begleitet, vermutlich vom Sicherheitsdienst der Ukraine", so Marotschko weiter.



Marotschko wies darauf hin, dass die Militärs nur mit hochrangigen Offizieren der ukrainischen Streitkräfte kommunizierten, während die täglich diensthabenden Einsatzkräfte gebeten wurden, für die Dauer des Treffens Abstand zu halten.

Quelle: RT DE