Putin: Mit der Sonderoperation versucht Russland, den Krieg zu beenden

Russlands Präsident Wladimir Putin überreichte heute im Kreml staatliche Auszeichnungen. Gewürdigt wurden russische Bürger für ihre besonderen Leistungen in Kultur, Raumfahrt, Bildung und anderen Bereichen. In seiner Rede an die Teilnehmer der Verleihungszeremonie schnitt Putin auch den Ukraine-Konflikt an. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Ihm zufolge führe man bereits seit neun Jahren einen Krieg gegen die Menschen im Donbass. "Seit neun Jahren führt unser Gegner, der Feind unseres Volkes gegen diese Menschen einen Krieg." Russland habe diesen Krieg nicht begonnen, sondern unternehme die militärische Sonderoperation, um ihn zu beenden, so Putin weiter. "Man sagt uns oft und wir hören oft, dass Russland einen Krieg begonnen hat. Nein, Russland versucht, mit der militärischen Sonderoperation diesen Krieg zu beenden, den man gegen uns, gegen unser Volk führt." Obwohl die Menschen im Donbass wegen einer Ungerechtigkeit außerhalb der historischen Grenzen Russlands geblieben seien, tue Russland alles Mögliche, um sie zu verteidigen, betonte Putin." Quelle: RT DE