Wie Jan Gagin, der Berater des Chefs der Donezker Volksrepublik (DVR), berichtet, haben Einheiten der russischen Streitkräfte die Hauptgruppe der ukrainischen Armee in Uroschainoje zerschlagen. Die Versorgung der ukrainischen Truppen mit Reserven sei schwierig. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die wichtigsten feindlichen Kräfte in Uroschainoje wurden von unseren schweren Waffen vernichtet. Die Verlegung der Reserven dorthin ist ihnen noch nicht gelungen, die Zufahrten werden von unserer Artillerie gesichert, was die Logistik des Feindes in diesem Gebiet ernsthaft behindert. Ausrüstung und Personal werden auf den Zufahrten zerstört."

Weiter präzisiert Gagin, dass der Versuch der ukrainischen Truppen, Flanken nahe der Siedlung zu erreichen, gescheitert ist. Kiews Verluste an Personal und Militärgerät nehmen laut dem Beamten an diesem Abschnitt weiter zu.

Quelle: RT DE