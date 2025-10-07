Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Weltgeschehen Astronomie: Datensätze präzisieren die Dynamik von Andromeda

Astronomie: Datensätze präzisieren die Dynamik von Andromeda

Freigeschaltet am 07.10.2025 um 14:23 durch Sanjo Babić
Sternbild Andromeda: Aus der Uranometria von Johann Bayer.
Sternbild Andromeda: Aus der Uranometria von Johann Bayer.

Lizenz: Public domain
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Frische HST-Auswertungen liefern neue Eigenbewegungen für die Andromeda-Satelliten And V und And VI; die Bahnen stützen ein geordnetes Mit- bzw. Gegen-Rotieren im M31-System. Parallel zeigen aktuelle Hubble/Gaia-Analysen und Simulationen, dass eine künftige Milchstraßen-Kollision mit Andromeda unsicherer und wohl später als früher angenommen ausfallen könnte; Agenturberichte sprechen von einer etwa 50-50-Chance innerhalb von 10 Mrd. Jahren.

Die neuen Proper-Motion-Messungen nutzen lange Basislinien aus HST-Aufnahmen und verbesserte Astrometrie; sie verfeinern Umlaufbahnen schwacher Zwerggalaxien im Halo von M31. Für die Lokale Gruppe heißt das: Masseverteilungen und Wechselwirkungen lassen sich genauer modellieren, was die Szenarien für die ferne Zukunft der Milchstraße beeinflusst. 

Beobachtungen und Simulationen konvergieren damit auf ein differenziertes Bild: Vieles spricht für eine langsame Annäherung mit komplexem Tanz – nicht zwingend den „Frontalknall“ in wenigen Milliarden Jahren.

Quelle: ExtremNews

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte volk in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige