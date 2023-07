Kuba wirft den USA Provokation wegen Ankunft eines Atom-U-Boots vor

Weiter berichtet RT DE: "Das kubanische Außenministerium hat die Ankunft eines US-amerikanischen Atom-U-Boots in der Bucht von Guantánamo verurteilt und warf den USA provokative Eskalation vor, berichtet die russische Nachrichtenagentur TASS unter Berufung auf die Erklärung des kubanischen Außenministeriums. In der Erklärung hieß es:

"Das Außenministerium verurteilt entschieden die Ankunft eines U-Boots mit Nuklearantrieb in der Bucht von Guantánamo am 5. Juli 2023, das bis zum 8. Juli in der dortigen US-Militärbasis verweilte, was eine provokative Eskalation der Vereinigten Staaten darstellt, deren politische oder strategische Motive nicht bekannt sind."