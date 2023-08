Am Mittwoch hat die ukrainische Armee ein Kurhaus im Gebiet Belgorod zweimal mit Drohnen angegriffen. Zunächst wurde niemand verletzt. Bei dem zweiten Beschuss kamen drei Zivilisten ums Leben. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Am Mittwochmorgen ist die Ortschaft Lawy im russischen Grenzgebiet Belgorod zweimal unter Beschuss geraten. Wie der Gouverneur des Gebietes Wjatscheslaw Gladkow auf Telegram berichtet, griffen die ukrainischen Streitkräfte ein Sanatorium an. Zunächst wurden zwei Sprengsätze von einer Drohne abgeworfen. Infolgedessen verzeichneten die Behörden nur Schäden an dem Kurhaus. Vier Fenster gingen zu Bruch und die Fassade des Gebäudes wurde beschädigt. Opfer gab es keine.

Im Ergebnis eines zweiten Beschusses, bei dem das ukrainische Militär eine Drohnengranate auf das Sanatorium abwarf, kamen drei Männer ums Leben, erklärt Gladkow weiter. Die Opfer hielten sich während des Angriffs im Freien auf. Zwei von ihnen erlagen noch vor Ort ihren Verletzungen. Obwohl Ärzte um das Leben des dritten Verletzten kämpften, erlag auch er seinen Verwundungen. Der Gouverneur spricht den Angehörigen der Opfer sein Beileid aus.

Seit Monaten kommt es im Gebiet Belgorod, das direkt an die Ukraine grenzt, fast täglich zu Angriffen dieser Art. Allein am Dienstag griffen ukrainische Drohnen fünf Siedlungen an. Wiederholt versuchen Sabotagegruppen in das Gebiet einzudringen."

Quelle: RT DE