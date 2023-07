Das russische Militär hat zwei Kämpfer aus den Todesschwadronen des Regiments Asow liquidiert: David Gassimow mit dem Rufzeichen Fougasse und Igor Andruchow, der sich Whisky nannte. Gassimow wurde einmal in Butscha gesichtet und stürmte später Schützengräben. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Andruchow war ein "Veteran" der sogenannten Anti-Terroroperation (ATO) Kiews gegen die Zivilbevölkerung im Donbass, die in den Jahren 2014 und 2015 am intensivsten war, und in derer Rahmen er an der verlorenen Schlacht um den Rachmaninow-Flughafen von Donezk beteiligt war, schreibt Readowka, ein russisches Online-Nachrichtenmedienhaus. Deren Redakteur folgert:

"Es ist offensichtlich, dass Kiew jetzt alles an Kanonenfutter an die Front wirft, ohne Einheiten mit etwaigem "Elite"-Status zu schonen, mit denen es früher nach Möglichkeit weniger verschwenderisch umging. So wurde beispielsweise ein Kämpfer der ukrainischen GUR (Hauptleitung für Aufklärung beim Verteidigungsministerium), der mit einer Auszeichnung aus den Händen Budanows persönlich geehrt worden war, nahe Saporoschje liquidiert."

Quelle: RT DE