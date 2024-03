Berlin kritisiert "gravierende Äußerungen" von Netanjahu

Die Bundesregierung kritisiert die erneuten Aussagen des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu gegen eine Zwei-Staaten-Lösung im Nahostkonflikt. "Das sind gravierende Äußerungen, die nicht im Einklang mit unseren Erwartungen und den Erwartungen der internationalen Gemeinschaft stehen", sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts am Montag in Berlin.

"Es ist doch völlig klar, dass es am Ende zu der Zwei-Staaten-Lösung keine Alternative gibt, wenn man auch die Rechte der Palästinenser wahren möchte", fügte er hinzu. Zudem könne nur diese die Sicherheit Israels "auf lange Frist" gewähren. Diese Position mache die Bundesregierung immer wieder deutlich, gerade auch in den Gesprächen mit der israelischen Regierung, so der Sprecher.

Quelle: dts Nachrichtenagentur