Lawrow: Ukraine zeigt Bereitschaft für Provokationen in Transnistrien

Die ukrainische Regierung demonstriert ihre Bereitschaft, sich in die Situation in Transnistrien einzumischen und dabei auch gewaltsame Mittel einzusetzen. Dies erklärte Russlands Außenminister Sergei Lawrow. In einem Interview an die Nachrichtenagentur TASS sagte er: "Ihre äußerst negative, destruktive Rolle spielte die ukrainische Führung, als sie sich in Verletzung ihres Vermittlerstatus im Format '5+2' eindeutig auf die Seite Chișinăus stellte. Sie unterstützt allseits seine Kriegsanstrengungen und destruktiven Bestrebungen in Bezug auf Transnistrien, errichtet Befestigungen zwischen der Ukraine und Transnistrien und zeigt ihre Bereitschaft, sich in diesen Prozess einzumischen, darunter auch gewaltsam." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Lawrow betonte, dass die seit dem Jahr 1992 vertragsmäßig stationierten russischen Friedenstruppen in Transnistrien sich bei der Gewährleistung von Sicherheit in der Region an ihrem Mandat orientieren werden: "Ich möchte wiederholt sagen, dass Russland für die Sicherheit in Transnistrien verantwortlich ist, in voller Übereinstimmung mit dem Mandat, das unsere Militärangehörige haben. An diesem Mandat werden wir uns orientieren." Quelle: RT DE