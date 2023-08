Kiews Massenangriff mit Drohnen auf Russland: Brand am Flughafen in Pskow

Mehrere Städte und Objekte innerhalb Russlands wurden in der Nacht auf den 30. August mit unbemannten Fluggeräten angegriffen. Bis auf einen Angriff wurden alle übrigen erfolgreich abgewehrt. Auf dem Flughafen in Pskow, Teile dessen auch militärisch genutzt werden, wurden vier militärische Transportflugzeuge iljuschin Il-76 beschädigt. Zwei davon fingen Feuer. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Ausgerückte Löschtrupps konnten alle Brandherde eindämmen. Menschen kamen nach vorläufiger Information nicht zu Schaden, meldete Michail Wedernikow, der Gouverneur des Gebiets Pskow, der sich persönlich an den Ort des Geschehens begab. Dies wurde später von ihm gemeinsam mit Vertretern zuständiger Dienste bestätigt. Videomaterial vom Flughafen, das Wedernikow ebenfalls veröffentlichte, zeigt die Bekämpfung von Drohnen mittels automatischer Feuerwaffen, neben deren Schüssen sind im Hintergrund auch Geräusche zu hören, die an Raketenstarts erinnern und die möglicherweise von am Flughafen stationierten Flugabwehrsystemen stammen. Ob und wieviele ukrainische Drohnen erfolgreich bekämpft werden konnten, ist noch nicht bekannt.

Nach zunächst ebenfalls nur vorläufigen Daten soll die ukrainische Seite etwa ein Dutzend Drohnen für den Angriff eingesetzt haben und dabei neben den Transportmaschinen auch einen Treibstofftank in Brand gesetzt haben.

Am 30. August wird der Flugplatz Pskow seinen Betrieb einstellen. Bevor der Flugbetrieb wiederaufgenommen wird, müssen Fachleute die Rollbahnen auf etwaige Schäden prüfen."

