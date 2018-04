Wieder gewaltsame Proteste am Gazastreifen

Am Freitag sind an der Grenze zwischen dem Gazastreifen und Israel wieder gewaltsame Proteste ausgebrochen. "Since this morning, thousands of Palestinians have been rioting in five locations along the border with the Gaza Strip", sagte ein israelischer Armeesprecher am Freitagmittag.

Es ist das dritte Wochenende in Folge, dass es zu Zusammenstößen zwischen Palästinensern und israelischen Sicherheitskräften kommt. Dabei waren an beiden vorherigen Wochenenden Palästinenser ums Leben gekommen und verletzt worden, insgesamt gab es mindestens 30 Todesopfer und über zweitausend Verletzte. Quelle: dts Nachrichtenagentur