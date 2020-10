Trump laut Leibarzt mittlerweile symptomfrei

US-Präsident Donald Trump hat laut Angaben seines Leibarztes nach seiner Infektion mit dem Coronavirus mittlerweile keine Symptome mehr. Er habe eine ruhige erste Nacht zu Hause verbracht, teilte Sean Conley am Dienstag mit.

"Vital signs and physical exam remain stable, with an ambulatory oxygen level of 95-97 percent", hieß es in der Mitteilung. Insgesamt gehe es dem Patienten "extrem gut", so Conley. Trump hatte in der Nacht zu Freitag mitgeteilt, mit dem Coronavirus infiziert zu sein. Danach war er übers Wochenende im Krankenhaus und wurde vorübergehend auch beatmet.

Quelle: dts Nachrichtenagentur