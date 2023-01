Medien: Niederlande erwägen Lieferung von Patriot-Luftabwehrsystemen an Ukraine

Weiter berichtet RT DE: "Die Agentur meldete: "Die Niederlande erwägen die Entsendung von Patriot-Systemen in die Ukraine... Die niederländische Regierung wird bald eine endgültige Entscheidung über den Einsatz treffen."

Zuvor hatte Russland den NATO-Ländern eine Mitteilung in Bezug auf Waffenlieferungen an die Ukraine übermittelt. Der russische Außenminister Sergei Lawrow stellte darin fest, dass jede Ladung mit Waffen für die Ukraine ein legitimes Ziel für Russland darstelle. Das russische Außenministerium erklärte, die NATO-Länder würden mit ihren Waffenlieferungen an die Ukraine "mit dem Feuer spielen." Der Pressesprecher des russischen Präsidenten, Dmitri Peskow, wies zudem darauf hin, dass das Pumpen von Waffen aus dem Westen in die Ukraine nicht zum Erfolg der russisch-ukrainischen Verhandlungen beitrage und sich negativ auswirken werde."

Quelle: RT DE