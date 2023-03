Ukrainischen Medien zufolge plant das polnische Unternehmen LUBAWA den Bau eines Militärzentrums in der ukrainischen Region Wolyn, erzählt Maria Sacharowa, die Pressesprecherin des russischen Außenministeriums, während ihres Briefings am Donnerstag. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die Tatsache, dass Polen dadurch möglicherweise direkt in den ukrainischen Konflikt verwickelt wird, scheint niemanden in Warschau und schon gar nicht in Kiew zu stören", stellt sie fassungslos fest."

Quelle: RT DE