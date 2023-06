Südafrikanischer Präsident: "Wir wollen als Gleichberechtigte behandelt werden"

Bei einem Finanzgipfel, an dem führende Politiker aus aller Welt in Paris teilnahmen, betonte der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa am Freitag die Bedeutung fairer Partnerschaften. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Afrika sollte niemals "als ein Kontinent angesehen werden, der Großzügigkeit braucht", sagte er und sprach sich für einen offenen Zugang zu den Märkten aus: "Wir wollen als Gleichberechtigte behandelt werden".



Dabei wies er auch auf die Herausforderungen hin, denen sich die afrikanischen Staaten beim Zugang zu den Impfstoffen während der COVID-19-Pandemie gegenübersahen.



"Wir hatten das Gefühl, dass das Leben in der nördlichen Hemisphäre viel wichtiger ist als das Leben im Globalen Süden", so Ramaphosa.



Unter den Themen, die der südafrikanische Staatschef ansprach, waren auch Projekte mit starken regionalen Auswirkungen wie das große Inga-III-Wasserkraftwerk, welches das gesamte südliche Afrika mit Strom versorgen könnte." Quelle: RT DE