Die ukrainischen Sicherheitskräfte, die in Panik aus Soledar geflohen seien, hätten eine große Anzahl von Waffen und Munition zurückgelassen, darunter auch NATO-Waffen. Dies teilt die Volksmiliz der Donezker Volksrepublik (DVR) am Montag mit. Darüber berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In einer Mitteilung der Sicherheitsbehörde heißt es:

"Leichen von ukrainischen Kämpfern, beschädigte und zerstörte Kriegstechnik sowie Ausrüstung, Waffen und Munition, auch von der NATO, sind fast überall in der Ortschaft zu sehen. All dies wurde von den Nationalisten, die in Panik aus Soledar flohen, aufgegeben."

Quelle: RT DE