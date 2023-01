Pentagon sieht bislang keine Anzeichen für Weißrusslands Teilnahme am Ukraine-Krieg

Im Gegensatz zum ukrainischen Militär sieht das US-Verteidigungsministerium in den andauernden russisch-weißrussischen Manövern eine herkömmliche Übung. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Auf die Frage, ob das Pentagon die Befürchtungen des ukrainischen Militärs teile, wonach Russland eine weitere Mobilmachung im Januar und eine Offensive im Februar und März von Weißrusslands Boden her plane, hat der Sprecher des US-Ministeriums, Brigadegeneral Patrick Ryder, geantwortet, dass er in Bezug auf eine mögliche Mobilmachung in Russland nicht viele Hintergrundinformationen liefern könne. Die USA wüssten allerdings um die gemeinsamen Manöver von Russland und Weißrussland.

"Wir sehen bislang keine Anzeichen dafür, dass Weißrussland die Absicht hat, in den Konflikt einzutreten. Wir glauben daran, dass es sich um ein fortlaufendes Training zwischen Weißrussland und Russland handelt. Schluss."

Zuvor hatte das Verteidigungsministerium in Minsk über die Aufstockung der regionalen weißrussisch-russischen Truppengruppierung berichtet. Im Land würden weiterhin Personal und Militärgerät aus Russland eintreffen. Geplant seien weitere Maßnahmen zu einer besseren Kampfkoordination. Vom 16. Januar bis zum 1. Februar solle eine gemeinsame Luftübung stattfinden."

Quelle: RT DE