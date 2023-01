Moskau: Ukraine verliert drei Geschütze, vier Selbstfahrlafetten und zwei Mehrfachraketenwerfer an einem Tag

Laut dem täglichen Lagebericht des russischen Verteidigungsministeriums hat die Ukraine am Donnerstag mehrere Artillerie-Einheiten verloren. So zerstörten russische Streitkräfte im Rahmen der Artilleriebekämpfung drei ukrainische Haubitzen vom Typ D-20 nahe der Ortschaften Wyjemka und Dylejewka in der Donezker Volksrepublik. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Bei den Städten Guljaj Pole und Orechow im Gebiet Saporoschje seien drei Selbstfahrlafetten vom Typ 2S3 Akazija sowie eine vom Typ 2S1 Gwosdika zerstört worden. Außerdem verlor die Ukraine zwei Mehrfachraketenwerfer vom Typ BM-21 Grad bei den Städten Krasny Liman und Sewersk in der Donezker Volksrepublik. Wie das Ministerium weiter mitteilte, wurden außerdem mehrere ukrainische Munitionslager im Gebiet Saporoschje und der Donezker Volksrepublik bei Luft- und Artillerieangriffen zerstört sowie drei Drohnen abgeschossen." Quelle: RT DE