Das Volumen der im Ausland eingefrorenen Vermögenswerte von russischen Investoren wurde zum 30. November auf 5,7 Trillionen Rubel geschätzt. Dies verkündete Olga Schischljannikowa, Direktorin der Abteilung für Investment-Finanzintermediäre der Zentralbank Russlands, auf der Konferenz "Russischer Finanzmarkt vor globalen Herausforderungen". Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Sie fügte hinzu: "Davon sind etwas mehr als 20 Prozent im Besitz von Kleinanlegern."

Die Beamtin erklärte, dass die russischen Behörden dies bei ihrer Entscheidung, unqualifizierten Anlegern den Kauf ausländischer Wertpapiere zu verbieten, berücksichtigt haben.

Die meisten Lösungen mit gesperrten Vermögenswerten liegen außerhalb der russischen Gerichtsbarkeit, aber in einigen Fällen konnten die Behörden einen Ausweg aus der Situation finden. So erlaubten sie beispielsweise direkte Einkommenszahlungen an russische Investoren für quasi-russische Wertpapiere, die auf ausländischen Märkten platziert wurden."

Quelle: RT DE