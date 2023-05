Außenministerium in Helsinki: Russland friert Konten der diplomatischen Vertretungen Finnlands ein

Das finnische Außenministerium hat am Mittwoch erklärt, dass Russland die Bankkonten der diplomatischen Vertretungen des EU-Landes eingefroren habe. Nach Angaben der Zeitung Helsingin Sanomat seien davon die Botschaft in Moskau und das Generalkonsulat in Sankt Petersburg betroffen. Die diplomatische Behörde des nordischen Landes spricht von einer "ernsthaften Situation". Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die laufenden Zahlungen wie Miete und Rechnungen würden inzwischen auf Umwegen etwa in bar beglichen. Ulkoministeriö | Venäjä jäädytti Suomen edustustojen pankkitilit https://t.co/FXd9aooKKn — Helsingin Sanomat (@hsfi) May 17, 2023 Nach Angaben des finnischen Außenministers Pekka Haavisto sei seine Behörde auf das Problem bereits am 27. April aufmerksam geworden. Anfang Mai habe man die russische Seite kontaktiert und um eine Erklärung gebeten. Die Antwort bleibe bislang aus. Dem Minister zufolge habe das nordische Land bislang nicht vor, seine diplomatischen Vertretungen in Russland zu schließen. "Momentan können wir unsere Tätigkeiten in Russland fortsetzen, aber die Bearbeitung von Geldströmen wird aufwendig sein." Er könne derzeit keine Gegenmaßnahmen ankündigen, so Haavisto. Man werde die Situation auf diplomatischem Wege lösen." Quelle: RT DE