Bundesregierung drängt weiter auf Zwei-Staaten-Lösung

Die Bundesregierung drängt weiter auf eine Zwei-Staaten-Lösung im Konflikt zwischen Israel und den Palästinensergebieten. "Wir sind weiterhin der Überzeugung, dass die Zwei-Staaten-Lösung der beste, der einzig gangbare Weg ist, um zu einem dauerhaften Frieden und zu einer Lösung dieses Konflikts in der Region zu kommen", sagte eine Regierungssprecherin am Freitag in Berlin.

"Wir werden auch weiterhin daran arbeiten, dieses Projekt zu verfolgen und in diese Richtung das umzusetzen", fügte sie hinzu. Das werde man weiter in Gesprächen mit Israel vertreten, kündigte sie an. In der Vergangenheit hatten sich mehrere israelische Regierungsmitglieder ablehnend gegenüber einer Zwei-Staaten-Lösung geäußert. Auch Staatspräsident Jitzchak Herzog hatte zuletzt gesagt, dass aktuell nicht die Zeit sei, darüber zu diskutieren. Man könne sie nicht einfach so beschließen, so Herzog. Quelle: dts Nachrichtenagentur