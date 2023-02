Moldawiens Ex-Premier kritisiert Kiew für Versuch, sein Land in den Konflikt mit Moskau zu ziehen

Behörden in der Ukraine suchen nach Wegen, Moldawien in ihren Konflikt mit Russland zu ziehen. Darauf wies Moldawiens ehemaliger Ministerpräsident Ion Chicu am Montag gegenüber N4 hin. Chicu ist heute Vorsitzender der Partei für Entwicklung und Konsolidierung Moldawiens. "Wir können sehen, dass einige Beamte in Kiew versuchen, uns auf unterschiedlichen Wegen in diesen Konflikt hineinzuziehen." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Da die Aufmerksamkeit der internationalen Gemeinschaft von dem Konflikt abweiche, sei es aus Kiews Sicht notwendig, so viele Parteien wie möglich einzubeziehen, um den Konflikt anzuheizen und den Einsatz für hochkarätige Weltpolitiker zu erhöhen, so der moldawische Ex-Regierungschef. Er reagierte hiermit auf eine Erklärung des ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskij, der behauptet hatte, Russland plane einen Staatsstreich in Moldawien. Chicu betonte: "Wir sollten diesen Leuten nicht folgen, die nur die Macht behalten wollen." Quelle: RT DE