Medienbericht: EU-Kommission bereit, Getreideimporte aus der Ukraine zu verbieten

Lieferungen ukrainischer Agrarprodukte in die EU könnten verboten werden, berichtet der polnische Rundfunk unter Berufung auf Quellen in Brüssel. Der Sender erklärte: "Die EU-Kommission ist bereit, ein Einfuhrverbot für Weizen, Mais, Sonnenblumen und Raps zu verhängen." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Das Thema soll heute um 17:00 Uhr Moskauer Zeit bei einem Treffen des Vizepräsidenten der Europäischen Kommission, Valdis Dombrovskis, mit Vertretern Polens, Ungarns, der Slowakei, Bulgariens, Rumäniens und der Ukraine diskutiert werden. Der EU-Kommissar für Landwirtschaft, Janusz Wojciechowski, werde ebenfalls an den Gesprächen teilnehmen.

Die Sprecherin der Europäischen Kommission, Dana Spinant, sagte bei einem Briefing in Brüssel, dass EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen Vorschläge zur Lösung der Situation vorbereitet habe. So könnte Brüssel die Hilfen für die am stärksten betroffenen Landwirte aus den EU-Ländern erhöhen.

Am vergangenen Samstag setzten Polen und Ungarn die Einfuhr ukrainischer Agrarerzeugnisse aus, nachdem die örtlichen Landwirte protestiert hatten. Die Slowakei und Bulgarien haben daraufhin dieselbe Entscheidung getroffen."

Quelle: RT DE