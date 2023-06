Wie Reuters unter Berufung auf Quellen berichtet, habe Kiew zwei der sieben Bedingungen erfüllt, die für die Aufnahme formeller Beitrittsgespräche mit der Europäischen Union erforderlich seien. In dem Artikel heißt es: "Zwei hochrangige EU-Beamte, die über den Bericht, der nicht veröffentlicht wurde, informiert wurden, sagten, die Ukraine habe bisher die beiden Kriterien erfüllt." Darüber berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Einer der Informanten der Zeitung stellte klar, dass die von Kiew erfüllten Bedingungen sich auf die Rechtsreform und das Mediengesetz bezögen. Ihm zufolge wird die EU in dieser Woche einen Bericht über den Antrag der Ukraine auf Mitgliedschaft in dem Staatenverbund vorlegen. Die Quelle der Nachrichtenagentur sagte:

"Es gibt Fortschritte. Der Bericht wird mäßig positiv ausfallen. Es geht nicht darum, die Realität zu beschönigen, sondern die Fortschritte anzuerkennen. Es gab zum Beispiel hochkarätige Fälle von Korruptionsbekämpfung."

Nach Angaben von Reuters wird der Bericht am Mittwoch an die EU-Botschafter verschickt und am Donnerstag bei einem Treffen der Europaminister in Stockholm entgegengenommen.

Indessen behauptete der ukrainische Premierminister, Denis Schmygal, dass Kiew alle sieben Anforderungen der Europäischen Kommission an ein EU-Kandidatenland erfüllt habe."

Quelle: RT DE