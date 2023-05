Orbán: Ukraine kann den Konflikt mit Russland nicht gewinnen

Die Ukraine wird den Konflikt mit Russland nicht gewinnen können, die NATO ist nicht bereit, ihre Truppen dorthin zu schicken, und deshalb sollte die Situation so schnell wie möglich friedlich gelöst werden. Dies erklärte der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán am Dienstag während einer öffentlichen Diskussion auf dem Wirtschaftsforum von Katar in Doha. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Wenn man sich die Realitäten, die Zahlen, die Gesamtsituation und die Tatsache ansieht, dass die NATO nicht bereit ist, Truppen zu entsenden, wird klar, dass die Ukraine nicht in der Lage sein wird, auf dem Schlachtfeld zu gewinnen", so Orbán weiter.

Quelle: RT DE