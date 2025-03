Baerbock sieht Kanada im Zollstreit als Vorbild

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) sieht im Zollstreit mit den USA die Kanadier als Vorbild. Diese hätten bereits bei der ersten Drohung deutlich gemacht, dass man bei einer Reaktion nicht zögern werde, sagte Baerbock im Deutschlandfunk.

"Diese geopolitischen Zeiten sind nichts für schwache Nerven", so die Ministerin. Aber man müsse gerade in diesen Zeiten "die volle Klaviatur der Diplomatie" können. "Das gilt auch für andere Akteure auf der Welt, aber gerade auch jetzt im neuen transatlantischen Verhältnis, dass man das eben sehr, sehr klar und deutlich macht."



Die Grünen-Politikerin bekräftigte, dass Deutschland keinen Handelskrieg und auch keinen Zollkrieg wolle. Das habe man beim G7-Außenministertreffen sogar in einer gemeinsamen Abschlusserklärung mit dem Amerikaner deutlich gemacht. "Aber wir schützen unsere eigenen Interessen. Und, ja, da können wir von den Kanadiern einiges lernen."

Quelle: dts Nachrichtenagentur