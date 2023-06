Wiedereröffnung der iranischen Botschaft in Saudi-Arabien

Für Dienstag wurde die Wiedereröffnung der iranischen Botschaft in Riad, der Hauptstadt von Saudi-Arabien angekündigt. Unter Vermittlung Chinas hatten die Regionalmächte Iran und Saudi-Arabien im März die Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen beschlossen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Das Außenministerium in Teheran hat für Dienstag die Wiedereröffnung der iranischen Botschaft in der Hauptstadt von Saudi-Arabien, Riad, angekündigt. Zudem ist die Eröffnung eines Konsulats in der am Roten Meer gelegenen Küstenstadt Dschidda geplant.

Iran und Saudi-Arabien kämpfen in der Region seit Jahren um Einfluss, am heftigsten im Bürgerkriegsland Jemen. Saudi-Arabien hatte die Beziehungen zu Iran 2016 abgebrochen.

Anlass waren damals Angriffe auf die saudische Botschaft in Teheran und das Konsulat in der nordwestlichen Stadt Maschhad während der Proteste gegen die Hinrichtung des schiitischen Geistlichen Nimr al-Nimr durch Riad.

Nach einer von China vermittelten diplomatischen Initiative am 10. März war es überraschend zur Annäherung der beiden Staaten gekommen. Riad will ebenso erneut eine Botschaft in Iran betreiben. Einen Termin gibt es hierfür jedoch noch nicht."

Quelle: RT DE