Von der Leyen kündigt weitere EU-Sanktionen gegen Weißrussland an

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat am Dienstag in Brüssel erklärt, dass die EU neue Sanktionen gegen Minsk verhängen werde, "um der Rolle Belarus' in diesem russischen Krieg in der Ukraine Rechnung zu tragen." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die bereits gegen Moskau verhängten Sanktionen würden auf alle Länder ausgeweitet, die den Krieg militärisch unterstützten, fügte von der Leyen hinzu. Als Beispiele nannte sie neben Weißrussland auch den Iran. In den vergangenen Wochen hatte es immer wieder Spekulationen über eine mögliche russische Offensive von Weißrussland aus gegeben." Quelle: RT DE