Die monatlichen Verluste der ukrainischen Streitkräfte (AFU) in Artjomowsk (Bachmut) belaufen sich auf 10.000-11.000 Tote. Diese bilden jedoch nur einen Teil der Verluste der ukrainischen Armee. Wie viele Menschen verliert Kiew an diesem Frontabschnitt insgesamt? Dies analysiert das Magazin "RT DE".

Weiter analysiert RT DE: "Hauptgrund für Verluste

Bei den meisten Einheiten der ukrainischen Armee in Artjomowsk herrscht ein gravierender Personalmangel. Zug- und Kompaniekommandeure fallen fast jeden Tag. Infolgedessen werden die Truppenteile in einzelne Trupps zersplittert, deren Handlungen nicht geleitet werden. Einheiten ohne Kommandeure machen Fehler, geraten unter Artillerie- und Panzerbeschuss, sowohl auf Stellungen als auch bei Rückzugsversuchen, und ergeben sich, weil sie keinen Sinn in einem Kampf sehen.

Wer genau fällt?

Seit Dezember 2022 treffen in der Nähe von Artjomowsk im Hinterland ausgebildete ukrainische Reservisten ein. Verstärkt werden hauptsächlich Einheiten der Territorialverteidigung, wie die 241. Brigade. Dieser Einheit (wie auch anderen Territorialverteidigung-Brigaden) fehlt es jedoch bei der Verteidigung der Stadt an Artillerie- und mechanisierten Unterstützung. Daher verliert sie selbst in kleinen Gefechten von relativ geringer Intensität Personal. Die mechanisierten Einheiten der AFU werden in den Außenbezirken von Artjomowsk getötet - nahe von Salisnjanskoje, Orechowo-Wassiljewka, Tschassow Jar und Bogdanowka.

Probleme mit Artillerie

Trotz des Vormarsches des privaten Militärunternehmens Wagner nach Artjomowsk hinein bleibt der Artilleriecharakter der Kämpfe um Artjomowsk bestehen. Die ukrainische Artillerie ist aufgrund von Munitionsmangel in einen Sparmodus übergegangen und führt keine aktive Bekämpfung der Artillerie, rückt nicht vor und versucht nicht, die Initiative zu ergreifen.

Medizinische Probleme

Die Verluste steigen aufgrund der unhygienischen Bedingungen. Weichteilinfektionen entwickeln sich zu Blutvergiftungen (Sepsis) und führen zu Amputationen. Nicht nur in Artjomowsk, sondern auch in den Nachbarstädten sind die Plätze in den Feldlazaretten knapp. Ukrainische Soldaten, die nach einer Verwundung mehrere Stunden in einem Schützengraben liegen, werden 25-30 Kilometer weit in die benachbarten Ortschaften Konstantinowka, Druschkowka und sogar Kramatorsk gebracht. Viele Soldaten sterben auf dem Weg dorthin.

Die ukrainischen Truppen haben die meisten ihrer sanitätsdienstlichen Mannschaftstransportwagen im Kampf verloren, weil sie taktische Fehler gemacht haben: Rein medizinisches Gerät wurde zu Lastwagen für den Munitionstransport umfunktioniert. Die Reste der Ausrüstung gehen auf dem Rückzug über die beschossenen Straßen aus Chromowo und Iwanowskoje (Krasnoje) verloren. Infolgedessen werden die Verletzten entweder in zivilen Fahrzeugen transportiert, die im Schlamm stecken bleiben, oder auf Krankentragen durch den Schlamm getragen.

Gesamtzahl der AFU-Verluste in Artjomowsk

Zu den 11.000 Gefallenen kommen noch die Schwerverwundeten hinzu. Das Verhältnis zwischen Gefallenen und Verwundeten in der US-Armee während der Militärkampagne im Irak und in Afghanistan betrug aufgrund der schnellen Evakuierung und der guten medizinischen Versorgung 1 zu 13. Das gleiche Verhältnis für die AFU in Artjomowsk beträgt 1 zu 3.

Die unwiederbringlichen Verluste der ukrainischen Streitkräfte in Artjomowsk könnten sich also auf 33.000-35.000 pro Monat belaufen. Einschließlich der Vermissten und Kriegsgefangenen könnten es bis zu 40.000 sein."

Quelle: RT DE