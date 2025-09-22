Bundespräsident Steinmeier reist zu Papst Franziskus in den Vatikan

FinanzNachrichten.de meldet unter Berufung auf die dts, dass Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Montag zu einem Besuch bei Papst Franziskus reist. Das Bundespräsidialamt bestätigte, dass es um internationale Krisen, Europa und das Miteinander der Religionen gehen soll.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird am Montag zu einem offiziellen Besuch in den Vatikan aufbrechen. Im Mittelpunkt steht eine Begegnung mit Papst Franziskus, bei der aktuelle internationale Krisen und die Rolle Europas im globalen Miteinander diskutiert werden sollen. Steinmeier möchte laut Bundespräsidialamt die Zusammenarbeit in Fragen von Frieden, humanitärer Hilfe und interreligiösem Dialog vertiefen.

Neben dem Gespräch mit dem Heiligen Vater ist ein Austausch mit Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin geplant. Dabei soll es auch um die Lage im Nahen Osten, die Spannungen in Osteuropa und gemeinsame Verantwortung bei globalen Konflikten gehen. Vatican News hebt hervor, dass Franziskus die Bedeutung multilateraler Zusammenarbeit und die Rolle Europas bei der Konfliktbewältigung regelmäßig betont.

Der Besuch Steinmeiers knüpft an frühere Treffen an, bei denen Themen wie Migration, Klimawandel und die Bedeutung von Menschenrechten im Vordergrund standen. Beobachter werten die Reise als politisches und zugleich symbolisches Signal für die Stärkung der Beziehungen zwischen Deutschland und dem Vatikan.

