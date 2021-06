Klöckner fordert EU-weites Verbot der Pelztierhaltung

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) fordert ein EU-weites Verbot der Pelzzucht. Das sagte sie der "Bild am Sonntag".

In einem gemeinsamen Antrag mit den Niederlanden und Österreich, den sie in der kommenden Woche im EU-Agrarrat einbringen möchte, fordert sie die Kommission auf, ein Verbot der Pelztierhaltung vorzulegen. "Ein generelles Verbot der Pelztierhaltung in der EU ist überfällig", sagte sie der "Bild am Sonntag" dazu. "Dass Tiere leiden müssen, weil manche Echtpelz tragen wollen, halte ich für falsch."

Quelle: dts Nachrichtenagentur