Gerard Endenburg - Pionier der Soziokratie verstoben

Seine Idee lebt weiter – „Macht mit statt Macht über“ – sein Leitsatz prägt bis heute Organisationen weltweit. Gerard Endenburg ist am 29. Juli 2025 im Alter von 92 Jahren verstorben. Der niederländische Ingenieur und Unternehmer entwickelte in den 1970er-Jahren die soziokratische Kreisorganisationsmethode (SKM) – ein Modell für gleichwertige Mitbestimmung und Selbstorganisation.

Gerard Endenburg‘s Methode ist international weit verbreitet und wird in Unternehmen, Genossenschaften, Schulen, Wohnprojekten und Vereinen, sowie in NGOs, in der Verwaltung und in Beteiligungsprojekten angewendet.

Barbara Strauch, Mitgründerin des Soziokratie Zentrums: „Gerard Endenburg war ein zutiefst visionärer Mensch mit einem pragmatischen Geist. Ich bin dankbar, dass wir seine Idee im deutschsprachigen Raum weitertragen dürfen – sie hat hier bereits viele Organisationen und Unternehmen inspiriert und nachhaltig verändert.“

Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie, seinen Freunden und Wegbegleitern.

Quelle: Soziokratie Zentrum Österreich (ots)