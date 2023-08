Hurrikan "Idalia" trifft auf Florida

Hurrikan "Idalia" ist am Mittwochmorgen (Ortszeit) an der Golfküste des US-Bundesstaats Florida an Land gegangen. Der Wirbelsturm gilt nun als Hurrikan der Kategorie drei von fünf. Es werden anhaltende Geschwindigkeiten von mindestens 63 km/h erwartet.

"Idalia" soll bis zu 23 Zentimeter Niederschläge pro Quadratmeter bringen. Das Nationales Hurrikanzentrum warnt zudem vor Sturmfluten von bis zu rund fünf Metern, lebensbedrohlichen Winden und langanhaltenden Stromausfällen. Für Teile Floridas, darunter Tampa, die drittgrößte Stadt des Bundesstaates, wurden Evakuierungen angeordnet. Wie zuletzt häufiger beobachtet, legte auch "Idalia" kurz vor Auftreffen an der Küste innerhalb kurzer Zeit deutlich an Intensität zu. Zwischenzeitlich erreichte der Hurrikan Kategorie vier von fünf. Experten sehen die Ursache dahinter in der hohen Temperatur der Wasseroberfläche auf dem Pfad, den "Idalia" hinter sich gelassen hat: Mit rund 31 Grad war dies der höchste Wert seit Beginn der Messungen in den 1980ern. Laut Weltklimarat haben die Ozeane in den vergangenen 50 Jahren über 90 Prozent der durch den Klimawandel verursachten Wärme aus der Erdatmosphäre aufgenommen; in den verga ngenen Wochen wurde ein neuer Hitzerekord für die Weltmeere gemessen. Quelle: dts Nachrichtenagentur