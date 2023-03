Inflation in Frankreich erreicht Rekordniveau

Nach Angaben des Statistischen Amts INSEE soll die Inflationsrate in Frankreich auf 7,3 Prozent im Februar gestiegen sein. Lebensmittel, Dienstleistungen und Waren tragen am meisten zum Preisanstieg bei. Die Behörden warnen, dass die Inflation im März zehn Prozent erreichen könnte. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die Inflation in Frankreich steigt weiterhin auf Rekordniveau, was vor allem auf die steigenden Lebensmittelpreise zurückzuführen ist. Dies geht aus den jüngsten Berechnungen des französischen Amts für Statistik INSEE hervor, die am Mittwoch veröffentlicht wurden.

Die Verbraucherpreise stiegen im Februar im Jahresvergleich von erwarteten 7,2 Prozent auf 7,3 Prozent, gegenüber 7,0 Prozent im Januar. Laut INSEE dürfte dies der größte Anstieg in der Euro-Geschichte Frankreichs gewesen sein.

Der jüngste Bericht zeigt, dass Lebensmittel, Dienstleistungen und Waren am stärksten zum Preisanstieg beigetragen haben.

Anfang dieses Monats warnte die Regierung die französischen Haushalte, dass sich die Inflation beschleunigen und im März zehn Prozent erreichen könnte, was bedeutet, dass auch die Lebensmittelpreise um zehn Prozent steigen würden.

Der französische Finanzminister Bruno Le Maire sagte, er rechne damit, dass die Inflation in diesem Sommer ihren Höhepunkt erreichen und sich dann abschwächen werde. Der Gouverneur der Banque de France, François Villeroy de Galhau, räumte ein, dass die Inflation in der gesamten Eurozone nach wie vor zu hoch sei und die Hauptsorge und oberste Priorität der Geldpolitik darstelle."

