Bundesregierung lehnt Ausschluss Israels von Fußball-Wettbewerben ab

Die dts Nachrichtenagentur meldet, die Bundesregierung spreche sich gegen einen Ausschluss Israels von internationalen Fußball-Wettbewerben aus.

Die Bundesregierung stellt sich in der Debatte um sportpolitische Sanktionen klar gegen einen Ausschluss Israels. Sportliche Begegnungen sollten Brücken erhalten und nicht abbrechen. Zugleich betont Berlin die Autonomie der Verbände und ruft zu sachlichen Verfahren auf.

Die Regierung verweist auf die Bedeutung des Sports für Dialog und Verständigung. Ein Boykott würde nach ihrer Einschätzung die Fronten verhärten. Verantwortung von Klubs, Fans und Sicherheitsbehörden bleibt, Spannungen rund um Begegnungen deeskalierend zu begleiten.

Quelle: ExtremNews



