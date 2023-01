Internationale Atomenergiebehörde will ihre Präsenz in der Ukraine erweitern

Rafael Grossi, der Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), teilt via Twitter mit, die UN-Behörde werde ihre Präsenz in der Ukraine erweitern. Damit wolle man vor dem Hintergrund des andauernden Konflikts einen Atomunfall verhindern. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In der vergangenen Woche hatte die IAEA angekündigt, weitere Experten in ukrainischen Atomkraftwerken zur Erhöhung der nuklearen Sicherheit stationieren zu wollen. Zum Start dieser Mission werde Grossi in die Ukraine reisen, hieß es."

Quelle: RT DE