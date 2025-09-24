Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Mächtepoker bei den UN: Westen sucht gemeinsame Linie gegen Osten

Freigeschaltet am 24.09.2025 um 12:28 durch Sanjo Babić
UNO (Symbolbild) Bild: Alexander Schtscherbak / Sputnik
UNO (Symbolbild) Bild: Alexander Schtscherbak / Sputnik

Am Rande der UN-Vollversammlung haben die Außenminister westlicher Staaten über Sicherheitsfragen in Europa und im Indopazifik beraten, meldet die dts Nachrichtenagentur. Ziel war die Abstimmung gemeinsamer Strategien.

Das Treffen fand hinter verschlossenen Türen statt und befasste sich mit Russlands Krieg gegen die Ukraine sowie Chinas Machtprojektion im Indopazifik. Mehrere Minister betonten, dass Abschreckung und Dialog Hand in Hand gehen müssten.

Im Mittelpunkt standen auch Fragen gemeinsamer Manöver, Verteidigungsinvestitionen und Kooperationsprogramme mit Partnerstaaten in Asien. Diplomatische Kreise sprachen von einem „engen Schulterschluss“, konkrete Beschlüsse wurden aber nicht bekanntgegeben.

Quelle: ExtremNews


