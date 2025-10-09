Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Gaza: Feuerpause in Sicht – Start für Donnerstagabend geplant

Freigeschaltet am 09.10.2025 um 12:01 durch Sanjo Babić
Gaza Stadt ist in 2024 fast völlig dem Erdboden gleichgemacht (Symbolbild)
Gaza Stadt ist in 2024 fast völlig dem Erdboden gleichgemacht (Symbolbild)

Foto: FlickreviewR
Lizenz: CC BY-SA 2.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Wie die dts Nachrichtenagentur berichtet, soll ein vereinbarter Waffenstillstand für den Gazastreifen am Donnerstagabend beginnen. Vermittlerstaaten hätten laut dts den Zeitplan bestätigt. Hilfsorganisationen bereiten demnach Korridore für Versorgung und Evakuierungen vor.

Nach dts-Informationen umfasst die erste Phase feste Zeitfenster für humanitäre Lieferungen. Sicherheitsgarantien und Kontrollmechanismen werden mit internationalen Partnern abgestimmt. Für Streitfälle sind Kontaktstellen definiert, die kurzfristig entscheiden sollen.

Offen ist, ob lokale Kommandos den Zeitplan lückenlos umsetzen. Beobachter verweisen auf Risiken durch Provokationen und Fehlinformationen. Der nachhaltige Erfolg hängt davon ab, ob politische Gespräche über Verwaltung und Wiederaufbau zügig folgen.

Quelle: ExtremNews


