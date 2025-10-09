Gaza: Feuerpause in Sicht – Start für Donnerstagabend geplant

Wie die dts Nachrichtenagentur berichtet, soll ein vereinbarter Waffenstillstand für den Gazastreifen am Donnerstagabend beginnen. Vermittlerstaaten hätten laut dts den Zeitplan bestätigt. Hilfsorganisationen bereiten demnach Korridore für Versorgung und Evakuierungen vor.

Nach dts-Informationen umfasst die erste Phase feste Zeitfenster für humanitäre Lieferungen. Sicherheitsgarantien und Kontrollmechanismen werden mit internationalen Partnern abgestimmt. Für Streitfälle sind Kontaktstellen definiert, die kurzfristig entscheiden sollen.

Offen ist, ob lokale Kommandos den Zeitplan lückenlos umsetzen. Beobachter verweisen auf Risiken durch Provokationen und Fehlinformationen. Der nachhaltige Erfolg hängt davon ab, ob politische Gespräche über Verwaltung und Wiederaufbau zügig folgen.

Quelle: ExtremNews



