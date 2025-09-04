Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Weltgeschehen Katharina Dröge (Bündnis 90/Die Grünen): Stahlindustrie leidet unter hohen Zöllen, Merz muss in Brüssel handeln

Katharina Dröge (Bündnis 90/Die Grünen): Stahlindustrie leidet unter hohen Zöllen, Merz muss in Brüssel handeln

Freigeschaltet am 04.09.2025 um 12:08 durch Sanjo Babić
Katharina Dröge (2024)
Katharina Dröge (2024)

Foto: User:Elya
Lizenz: CC BY-SA 4.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Katharina Dröge, hat den Regierungsparteien nach dem Koalitionsgipfel vorgeworfen, nicht in der Lage zu sein, sich in zentralen Fragen zu einigen. Als Beispiel nannte sie das Thema Stahlindustrie.

"Da hängen in Nordrhein-Westfalen Tausende von Arbeitsplätzen dran und es war Friedrich Merz, der auf europäischer Ebene Mitverantwortung getragen hat, für den schlechten Stahldeal mit den USA", so Dröge. Die Stahlindustrie leide nun unter den hohen Zöllen. 

"Und deswegen braucht es keinen Arbeitskreis, der jetzt beschlossen wurde, sondern ganz schnelles konkretes Handeln." Bundeskanzler Merz müsse in Brüssel neue Handelsallianzen und eine Ausweitung von Handelsschutzinstrumenten anstoßen. Im Inland müsse "seine Wirtschaftsministerin endlich mal anfangen zu arbeiten und die Wasserstoffwirtschaft voranbringen, statt die ganze Zeit über fossiles Gas zu spekulieren und damit auch noch unseres Klimakrise anzuheizen", sagte Dröge.

Quelle: PHOENIX (ots)

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte kein in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige