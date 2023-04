In Richtung Kupjansk griff die russische Armee die ukrainischen Streitkräfte bei Grjanikowka, Timkowka im Gebiet Charkow und Stelmachowka in der Volksrepublik Lugansk an. Dadurch wurden auch Aktionen von fünf ukrainischen Sabotage- und Aufklärungsgruppen an diesem Frontabschnitt unterbunden. Im Laufe des Tages verlor Kiew bis zu vierzig Soldaten, zwei gepanzerte Kampffahrzeuge und zwei Kleinlastwagen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Am Frontabschnitt Krasny Liman wurde ein ukrainischer Gegenangriff in der Nähe von Sewersk (Volksrepublik Donezk) vereitelt. Außerdem wurden ukrainische Einheiten in der Nähe von Newskoje und Tscherwonaja Dibrowa (Volksrepublik Lugansk) getroffen. Dabei wurden über achtzig ukrainische Soldaten getötet sowie ein gepanzertes Kampffahrzeug, zwei Fahrzeuge und eine Haubitze vom Typ D-30 zerstört.

In Richtung Donezk eliminierten russische Kämpfer mehr als 410 Soldaten und Söldner. Zudem verlor die ukrainische Seite zwei gepanzerte Mannschaftstransportwagen, einen Panzer, vier gepanzerte Kampffahrzeuge, zwei Fahrzeuge und eine Panzerhaubitze vom Typ D-30.

Am Frontabschnitt Süd-Donezk und Saporoschje erlitten die ukrainischen Streitkräfte in den Gebieten Nikolskoje und Nowopol in der Volksrepublik Donezk eine Niederlage. Des Weiteren wurden die Aktivitäten von drei Sabotage- und Aufklärungsgruppen in der Nähe von Wladimirowka, Mirnoje und Nikolskoje unterdrückt. Im Laufe des Tages wurden bis zu dreißig ukrainische Soldaten getötet sowie ein gepanzertes Fahrzeug und zwei Pick-ups zerstört. Vernichtet wurden auch zwei Munitionsdepots in den Gebieten Nowomichailowka in der Volksrepublik Donezk und Guljaipole im Gebiet Saporoschje.

Im Gebiet Cherson verlor Kiew bis zu zwanzig ukrainische Soldaten, zwei Fahrzeuge und eine Panzerhaubitze vom Typ Akazija.

Eine MiG-29 der ukrainischen Luftstreitkräfte wurde von der russischen Luftwaffe in der Nähe der Siedlung Selidowo in der Volksrepublik Donezk abgeschossen.

Entlang der Front fingen die russischen Luftabwehrkräfte im Laufe des Tages dreizehn HIMARS-Geschosse und eine HARM-Rakete ab. Außerdem wurden 22 ukrainische Drohnen zerstört."

Quelle: RT DE