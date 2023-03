Ukrainischer Kommandeur berichtet von verzweifelter Lage der ukrainischen Truppen in Artjomowsk

Die ukrainischen Truppen in Artjomowsk könnten erneut in einen Kessel geraten, wie es im Jahr 2015 in Debalzewo der Fall war, erklärte der Kommandeur einer ukrainischen Einheit, Denis Jaroslawski, gegenüber dem Fernsehsender Espresso. "Ohne Logistik gibt es weder Rotation noch Munitionsversorgung. Der Feind ist sich dessen bewusst und versucht in erster Linie, die Logistik zu unterbrechen. Wir verstehen, dass sich Debalzewo wiederholen könnte, die gleiche Situation, wenn die Wege abgeschnitten sind und ein gezielter Rückzug der Truppen die gesamte Truppengruppe gefährden kann." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Nach Angaben des Militärs werde in Artjomowsk um jede Gasse gekämpft. Im Januar und Februar 2015 war das Epizentrum der Konfrontation im Donbass die Stadt Debalzewo, wo die ukrainischen Sicherheitskräfte von den Donbass-Milizen umzingelt wurden. Der "Kessel von Debalzewo" wurde zum Schauplatz heftiger Kämpfe." Quelle: RT DE