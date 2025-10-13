UNHCR warnt: Syriens Kapazitäten für Rückkehrer fast erschöpft

Angesichts der Rückkehr vieler Geflüchteter sieht das UN-Flüchtlingswerk Syrien „am Limit“, meldet die dts Nachrichtenagentur. UNHCR verweist auf massive Finanzierungslücken und eine überlastete Infrastruktur, berichten UN-Mitteilungen. SRF und WELT ordnen die Lage mit Rückkehrzahlen und Hilfsaufrufen ein.

Gefordert werden zusätzliche Mittel für Strom-, Wasser- und Gesundheitsversorgung sowie Programme zur Wohnraum-Sanierung. Ohne Anschubfinanzierung drohten Renovierungen und lokale Dienste auszubleiben, Rückkehrer hätten kaum Chancen auf Arbeit und medizinische Versorgung. Der Appell richtet sich explizit auch an europäische Geber.

Hilfsorganisationen warnen zudem, Sicherheitslage und Minengefahr variierten regional stark. Rückführungen müssten freiwillig erfolgen und von Monitoring begleitet sein. Für Nachbarländer wie Türkei, Libanon und Jordanien bleibt zugleich die Entlastung durch geordnete Verfahren wichtig.

Quelle: dts Nachrichtenagentur