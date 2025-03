Gaza: Welthungerhilfe verurteilt Zerstörung von Gesundheitsstation

Die Al-Rafi Gesundheitsstation im Norden des Gaza-Streifens, in der bis Dienstag mehr als 600 Patienten täglich medizinisch versorgt wurden, ist bei einem israelischen Luftangriff zerstört worden. "Der Angriff auf Gesundheitseinrichtungen ist ein Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht", sagte Mathias Mogge, Generalsekretär der Welthungerhilfe, am Mittwoch.

Die Einrichtung wird von der lokalen Organisation Juzoor betrieben, einem Partner der deutschen Welthungerhilfe, von Plan International und Care International in Gaza. Die Zerstörung der Gebäude und medizinischen Geräte, die auch durch Unterstützung der Welthungerhilfe beschafft wurden, ist nach Angaben der Hilfsorganisation so massiv, dass die Gesundheitsstation nicht mehr betrieben werden kann.



"Durch die Zerstörung der Gesundheitsstation Al-Rafi wird sich die humanitäre Situation für 50.000 Menschen in Nord-Gaza weiter verschlechtern", so Mogge. "Für sie ist die Klinik die einzige Möglichkeit einer medizinischen Versorgung. In der Einrichtung wurden auch Kinder und schwangere Frauen unterstützt, um schwere Mangelernährung zu verhindern."



Mogge pochte auf eine weitere Waffenruhe, um Hilfe zu ermöglichen und weiteres Leid zu verhindern. "Es ist wichtig, dass die verbleibenden Gesundheitseinrichtungen in Gaza geschützt werden", sagte der Generalsekretär der Hilfsorganisation.

Quelle: dts Nachrichtenagentur