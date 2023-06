Einheiten des russischen Truppenverbands West haben im Laufe des Tages drei versuchte Rotationen ukrainischer Truppen vereitelt. Nach Angaben von Sergei Sybinski, dem Pressesprecher des Verbands, führten russische Hubschrauber- und Flugzeugstaffeln insgesamt elf Luftangriffe auf eine Ansammlung von Personal und Ausrüstung der ukrainischen Streitkräfte durch. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die Kampfhandlungen fanden in der Nähe von Siedlungen im Gebiet Charkow und in der Volksrepublik Lugansk statt. Hierbei verlor die ukrainische Armee Soldaten in Zugstärke sowie einen Pick-up.

Darüber hinaus zerstörten russische Artilleristen bei einem Gegenangriff nahe der Siedlung Pestschanoje eine Selbstfahrlafette aus ausländischer Produktion. Eine Selbstfahrlafette vom Typ Akazija eliminierte darüber hinaus einen gegnerischen Mörser samt Munition und Personal."

Quelle: RT DE