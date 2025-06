USA: Flammenwerfer-Angriff auf Demo für israelische Geiseln

In Boulder im US-Bundesstaat Colorado hat ein Mann am Sonntag eine pro-israelische Demonstration mit einem Flammenwerfer angegriffen. Der Verdächtige, ein ägyptischer Staatsbürger, wurde am Tatort festgenommen, wie die Behörden mitteilten. Er soll bei der Tat "Free Palestine" gerufen haben.

Der Angriff wird den Ermittlern zufolge als Terrorakt untersucht. Die Verletzten sind zwischen 67 und 88 Jahre alt. Einer der Verletzten befand sich in kritischem Zustand, während die anderen leichte Verletzungen erlitten. Die Demonstration wurde von einer Gruppe organisiert, die regelmäßig solche Veranstaltungen abhält, um auf die Geiselnahmen durch die Hamas aufmerksam zu machen.



Der mutmaßliche Täter handelte nach Angaben der Ermittler scheinbar allein und hatte keine nennenswerten Vorstrafen. Sein Motiv ist noch unklar, und die Ermittler prüfen Berichte, wonach er sich als Landschaftsgärtner verkleidet haben könnte, um unauffällig zu bleiben. Der Mann erlitt bei seiner Festnahme leichte Verletzungen, die eine Behandlung im Krankenhaus erforderten. Quelle: dts Nachrichtenagentur