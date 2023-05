Neapel: Ukrainische Aktivisten stürmen getöteten Kindern des Donbass gewidmete Ausstellung

Im italienischen Neapel haben ukrainische Aktivisten eine Ausstellung gestürmt, die den toten Kindern des Donbass und der Tragödie in Odessa gewidmet war. Einer der Organisatoren der Veranstaltung berichtete über den Vorfall wie folgt: "Bei der Eröffnung der Ausstellung stürmten lokale ukrainische Nationalisten in den Saal in Neapel, und zwar mit Kindern, die aggressiv gesinnt waren. Sie bespuckten und beleidigten die anwesenden Italiener und Vertreter der Donbass-Republiken." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Videomaterial davon wurde in den sozialen Medien veröffentlicht. Die randalierenden Neonazis wurden schließlich aus dem Saal geschmissen. Der Brand im Gewerkschaftshaus von Odessa am 2. Mai 2014 war die letzte Episode im Konflikt zwischen pro-ukrainischen und pro-russischen Aktivisten. Im Gewerkschaftshaus gab es 42 Opfer der Euromaidan-Unterstützer. Bisher wurde niemand für das Verbrechen zur Rechenschaft gezogen." Quelle: RT DE