Ukrainische Einheiten haben die Vorbereitungen für eine Offensive im Gebiet Saporoschje abgeschlossen und Reserven an Personal, gepanzerten Fahrzeugen und Munition angesammelt. Dies berichtet Wladimir Rogow, Mitglied der Gebietsverwaltung von Saporoschje. Darüber berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Sie haben die Vorbereitungen für ihren sogenannten 'Gegenangriff' abgeschlossen und erhebliche Reserven an Personal, gepanzerten Fahrzeugen und Munition ins Gebiet Saporoschje gezogen. Sie sind bereit und warten auf grünes Licht. Alles kann jederzeit passieren und wir sind bereit, dem Feind in voller Rüstung zu begegnen", so Rogow.



Rogows Ansicht nach könnte ein versuchter ukrainischer Gegenangriff der Anfang vom Ende für die ukrainische Armee und das Regime Wladimir Selenskijs bedeuten.

