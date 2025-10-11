Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Weltgeschehen US-Behörden schicken Leute heim – Shutdown-Streit eskaliert

US-Behörden schicken Leute heim – Shutdown-Streit eskaliert

Freigeschaltet am 11.10.2025 um 09:13 durch Sanjo Babić
Kündigung / Entlassung / Feuern (Symbolbild)
Kündigung / Entlassung / Feuern (Symbolbild)

Bild: Rainer Sturm / pixelio.de

Die Tagesschau berichtet, dass im Zuge des US-Haushaltsstreits Entlassungen, Beurlaubungen oder ausbleibende Gehälter in Teilen der Verwaltung diskutiert bzw. vorbereitet wurden. Der Beitrag zeichnet nach, welche Dienste priorisiert weiterlaufen. Zudem wird erläutert, wie ein Kompromiss die Lage kurzfristig entspannen könnte.

Betroffen sind typischerweise nachrangig finanzierte Programme, während Sicherheit, Militär und Kernaufgaben geschützt werden. Ökonomen warnen vor Nachfragedämpfung und Vertrauensverlust, wenn ein Stillstand länger anhält. Für Beschäftigte zählen Übergangsregeln, Kredithilfen und klare Rückkehrpläne.

Politisch stehen Mehrheiten im Repräsentantenhaus und im Senat unter Druck, Übergangsfinanzierungen zu verabschieden. Verbände drängen auf Planbarkeit und kritisieren kurzfristige Krisenlogik. Ob ein überparteilicher Deal gelingt, entscheidet sich an wenigen Streitposten.

Quelle: ExtremNews


