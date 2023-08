Das russische Verteidigungsministerium hat auf seinem Briefing am Dienstag über einen Angriff auf "Schlüsselbetriebe der Militärindustrie des Kiewer Regimes" berichtet. Wie der Sprecher der Behörde, Generalleutnant Igor Konaschenkow, bekannt gab, sei der konzentrierte Schlag in der vergangenen Nacht erfolgt. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Dabei habe das russische Militär luft- und seegestützte Präzisionswaffen mit einer großen Reichweite eingesetzt. Alle anvisierten Ziele seien getroffen worden, sodass der ukrainischen Militärindustrie ein signifikanter Schaden zugefügt worden sei.

Nach Angaben des Militärsprechers hat das russische Militär in den letzten 24 Stunden insgesamt 172 Orte mit Technik und Personal der gegnerischen Streitkräfte erfolgreich angegriffen. In der Nähe der Stadt Kramatorsk in der Volksrepublik Donezk sei eine gegnerische Kommandozentrale der Luftabwehr und der radioelektronischen Kampfführung getroffen worden. In der Nähe der Ortschaft Omelnik im Gebiet Saporoschje sei ein ukrainisches Munitionslager zerstört worden.

Die russische Flugabwehr habe in den letzten 24 Stunden vier Marschflugkörper vom Typ SCALP-EG (Frankreichs Bezeichnung für den Marschflugkörper Storm Shadow) aus französischer Produktion und zwei Uragan-Geschosse abgefangen. Außerdem seien 25 ukrainische Drohnen zerstört worden.

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau hat die Ukraine seit dem Beginn der Spezialoperation am 24. Februar 2022 insgesamt 458 Flugzeuge, 246 Hubschrauber, 5.761 Drohnen, 431 Flugabwehrraketenkomplexe, 11.315 Kampfpanzer und andere Panzerfahrzeuge, 1.144 Mehrfachraketenwerfer sowie 5.893 Geschütze und Mörser verloren."

Quelle: RT DE